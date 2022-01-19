"Ковидную тысячу" разрешили потратить на лекарства

Сегодня правительство приняло необходимые для этого решения. Фото: pixabay.com

Кабмин разрешил тратить тысячу за вакцинацию на лекарства и медпрепараты.

С 24 января вакцинированные граждане старше 60 лет смогут расплатиться за лекарственные средства деньгами за вакцинацию, заявил в среду премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Кабинет министров расширил сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы "єПідтримка". Лица старше 60 лет смогут приобрести как рецептурные, так и безрецептурные лекарства", - сказал он.

Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно оформили карточку – неважно, главное, чтобы на момент покупки лекарства человеку уже исполнилось 60 лет. За средства программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые другие товары, что есть в аптеке.

Также премьер подчеркнул, что в скором времени программа "єПідтримка" будет доступна и для вакцинированных подростков 12-17 лет.

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Сейчас перечень услуг, на которые можно потратить средства за вакцинацию, выглядит следующим образом:

- железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

- билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;

- билеты на концерты;

- абонемент в спортзал;

- товары в книжных магазинах.

Проект "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию от Covid-19 стартовал в декабре. В Украине также планируют запустить программу "єСубсидія" с выплатами на карту, которые можно потратить только на коммунальные услуги. Таким образом хотят поддерживать малообеспеченных граждан.