Аналог 1000 грн за вакцинацию: Офис президента готовит новую программу

Программу "єПідтримка" планируют расширить десятками новых продуктов. Среди них - "єСубсидія". Фото: УНИАН

В Украине планируют запустить программу "єСубсидія" с выплатами на карту, которые можно потратить только на коммунальные услуги. Таким образом хотят поддерживать малообеспеченных граждан.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, этот механизм уже апробировали с программой "єПідтримка", когда граждане получали 1000 грн на карту. Также ОП хочет настроить систему платежей и навести порядок с субсидиями.

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Чиновник считает, что выплаты субсидий на карту для оплаты коммунальных услуг позволят проверить каждого получателя субсидии.

Он добавил, что программа "єПідтримка" будет пополняться новыми направлениями и продуктами.

"И параллельно появится еще десяток таких продуктов", - сказал Шурма.

15 ноября президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1000 грн вакцинированным двумя дозами. Средства невозможно будет получить наличными. Потратить средства можно на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом, приобретение книг или путешествия по Украине поездом или самолетом.