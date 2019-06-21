Косюк спонсирует кандидата в Нежине в интересах своего бизнеса

Экс-нардеп Валерий Зуб баллотируется по мажоритарному округу №209 в городе Нежин при поддержке олигарха Юрия Косюка (на фото). Фото: agroportal.ua

По мажоритарному округу №209 в городе Нежин при поддержке олигарха Юрия Косюка баллотируется бывший депутат Валерий Зуб. Об этом стало известно из интервью черниговскому изданию "Весть", где Валерий Зуб подтвердил, что на выборах его будет поддерживать известный олигарх, председатель правления агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт", экс-советник Петра Порошенко, один из богатейших украинцев Юрий Косюк.

"Сейчас на меня вышли представители группы компаний "Мироновский хлебопродукт". Они провели соцопрос. Уровень моей узнаваемости в области оказался достаточно высоким. Я общался с Андреем Кислинским, политологом Косюка. Встречи у нас были в прошлом году. Подружились", - признался он.

В прошлом Валерий Зуб дважды избирался депутатом Черниговского областного совета - в 2006 году от Блока Юлии Тимошенко и в 2010 году от Партии Регионов. В 2015 году он также баллотировался в областной совет от Блока Петра Порошенко, однако необходимой поддержки избирателей не нашел и депутатом не стал.

В 2019 году Валерий Зуб открыто говорит о том, что идет на выборы от бизнесмена Юрия Косюка и не самовыдвиженцем, а по франшизе партии "Слуга народа".

Юрий Косюк - один из богатейших людей Украины, согласно рейтингу "ТОП-100" издания "Новое время". По информации "Радио Свобода", наибольшие суммы государственной помощи для аграриев в 2018 году, а это около 970 млн грн, получили компании, связанные с Юрием Косюком. Это четверть от всей прошлогодней агропомощи, которая в целом составила около 4 миллиардов гривен, по информации Минагрополитики. По информации активистов, интерес Юрия Косюка к 209 избирательному округу обусловлен его интересом к государственному предприятию "Нежинский ветсанзавод", основным видом деятельности которого на сегодня является производство продуктов из мяса курятины и мясокостной муки. А переход этого предприятия под контроль господина Косюка может нанести вред окружающей среде, как это уже происходило в Винницкой области. Напомним, по информации "КП в Украине", в феврале 2018 года жители города Ладыжин обнаружили импровизированное кладбище падали на расстоянии 1,3 км от населенного пункта. По выводам экологов, заваленные трупами курей окрестности приводят к тому, что в радиусе нескольких километров отравлена земля, вода, которую жителям соседних городов и сел приходится пить из колодцев.