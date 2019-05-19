Коснулись миллионов людей: Епифаний напомнил о последствиях политических репрессий

Сегодня, 19 мая в Украине чтят память жертв политических репрессий. Фото: Уніан

В годы раяднських политичих репрессий уничтожили почти 200 тыс. украинских граждан.

"Более 80 лет назад в Киеве произошла одна из самых кровавых ночей в истории сталинского Большого террора. 19 мая 1938 года в тюрьмах НКВД расстреляли 563 человека. Всего в те годы массовых репрессий, по оценкам историков, уничтожили почти 200 тысяч наших сограждан. В общем советские политические репрессии коснулись миллионов людей", - написал в Facebook предстоятель единой Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

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В День памяти жертв политических репрессий украинцы вспоминают трагические события, которые стали следствием насильственного внедрения коммунистической идеологии.

"В этот день должны вспомнить о том, что Большой террор мог бы не стать реальностью, если бы господствующая в то время идеология воинствующего атеизма не создала условий для оправдания самых жестоких преступлений против человечности. На примере большевизма видим, как отрицание Бога приводит к появлению преступной идеологии, ослепляет людей и делает их жестокими, лишает морали, опустошая сердца людей", - подчеркнул Епифаний.

В Украине День памяти жертв политических репрессий отмечается согласно Указу президента от 21 мая 2007 года ежегодно в третье воскресенье мая.