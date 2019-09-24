Кошевой о Зеленском: "Он немного подустал"

Кошевой занял место Зеленского в некоторых проектах. Фото: facebook.com/kvartal95

Владимир Зеленский на посту президента немного устал, но пытается выглядеть бодрым.

Об этом сказал его друг и звезда "95 квартала" Евгений Кошевой в эфире "1+1".

"Я дружу со своим другом, как и прежде. 15 лет я не заморачивался, какая там у него должность. Сейчас меньше общаемся, потому что у него и без нас дел хватает...

Он немного подустал. По голосу слышно, что он хочет казаться бодрым. Но сложно. Я думаю, он знал, куда он шел", - сказал Кошевой.

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Владимира Зеленского в "95 квартале" пародирует Юрий Великий. С Евгением Кошевым Великий смешно ответили на вопросы подписчиков в Instagram о том, кто из них главный.