Кошель о финансировании партий: Спекуляции будут

После внеочередных выборов госфинансирование получили 11 партий. Фото: persona.top

В вопросе государственного финансирования партий следует ожидать все больше спекуляций.

Об этом сказал председатель ОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель в эфире телеканала "Эспрессо".

"Волна дискуссий и политических спекуляций относительно государственного финансирования только начинается. Это будет связано с тем, что впервые партии получат возмещение из государственного бюджета средств, которые они тратили на выборы. Политики будут спекулировать: мол, зачем возвращать партиям средства, которые они тратят на олигархические телеканалы? Потому что 85% расходов в рамках кампаний - это расходы на рекламу, прежде всего на телевидении. Также это будет связано с тем, что государственное финансирование будет получать Партия Шария. Ее лидер известен своими украинофобскими пропутинскими высказываниями. Поэтому спекуляции будут.

Но хочу напомнить, для чего было введено государственное финансирование. Прежде всего, чтобы гарантировать партиям независимость от олигархических средств. Лучше государство будет платить даже украинофобским партиям, но чтобы в перспективе мы могли получить независимость политических партий", - сказал Кошель.

Он отметил, что реформа госфинансирования покажет свои результаты через 3-4 избирательных цикла. И посоветовал подождать.

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В Украине четвертый год действует закон о финансировании партий из государственного бюджета. Деньги ежеквартально перечисляют политсилам, которые на парламентских выборах преодолели 5-процентный барьер. Их распределяют пропорционально - по количеству депутатов. После внеочередных выборов 21 июля финансирование на пять лет получили 11 партии, набравшие более 2% голосов.