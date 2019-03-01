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воскресенье, 03 марта 2019 19:48

Коррупция в оборонке, импичмент и "зубы" Зеленского - о чем говорили кандидаты на этой неделе
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Экс-регионал Юрий Бойко встречался с представителями ОБСЕ в Украине, говорили о фальсификациях на выборах
Фото: Facebook
Юлия Тимошенко потребовала начать процедуру импичмента президенту Порошенко из-за коррупционного скандала
Лидер "Батькивщины" пришла на выставку "Удивительные истории Крыма"
Там в тот же день 26 февраля, была и жена Порошенко Марина, открывала выставку. С Тимошенко они не встретились
В четверг Юлия Тимошенко пришла на ток-шоу "Право на власть"

Кандидаты в президенты на этой неделе обсуждали коррупционный скандал в оборонке, к которому причастно ближайшее окружение президента Петра Порошенко. Президент в это время поехал в Запорожье и Кропивницкий. Анатолия Гриценко и Андрея Садового поймали за общим обедом.

Gazeta.ua рассказывает, как провели эту неделю кандидаты в президенты.

Соучредитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Бойко во вторник, 26 февраля, встретился с представителями ОБСЕ. С ними поговорили о выборах и будущих фальсификацих.

"Масштабные фальсификации и целые сетки по скупке голосов, огромные коррупционные схемы в оборонном комплексе - вот как сейчас видит нашу страну цивилизованный мир", - пишет Бойко. Кандидат обещает этого не допустить и ругает "преступную власть".

Шоумен Владимир Зеленский в понедельник пытался определиться с будущим премьером, генпрокурором, министрами, главой СБУ - спрашивал совета у своих поклонников.

Также Зеленский встречался с представителем Международного валютного фонда в Украине Йостом Люнгманом. Этим похвастался в Facebook. А 28 февраля Зеленский впервые принял участие в политическом ток-шоу "Право на власть", общался с ведущими и гостями по "Скайпу". В конце ведущая попросила Зеленского прийти в студию. "Зуб даю", - пообещал ей комик.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко также выступил на шоу "Право на власть". Говорил о скандалах в оборонке и решении Конституционного суда, который признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса о наказании для чиновников за незаконное обогащение.

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В четверг, 28 февраля, Гриценко в киевском кафе пообедал с другим кандидатом в президенты, мэром Львова Андреем Садовым. На следующий день он снял свою кандидатуру в пользу Гриценка. А в начале недели лидер "Гражданской позиции" недели уехал на юг - в Николаев, Новую Каховку, Херсон.

Президент Петр Порошенко оказался в коррупционном скандале - сын его близкого бизнес партнера, первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского участвовал в коррупционных схемах в Укроборонпроме.

В среду президент посетил Запорожье, в то время как Марина Порошенко в Художественном Арсенале в Киеве открыла выставку "Удивительные истории Крыма". В конце недели Порошенко поехал в Кировоградскую, фотографировался с людьми, зашел в больницу. Объявил, что подписал и направил в Верховную Раду законопроект об уголовном наказании за незаконное обогащение.

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после обнародования фактов требовала вынести на рассмотрение парламента законопроект об импичменте Порошенко. Спикер парламента Андрей Парубий отказал партии.

В среду Тимошенко сама стала объектом журналистского расследования. Выяснилось, что ее партия получает миллионы гривен от фейковых доноров. Кассирша супермаркета дала "Батькивщины" 1, 5 млн грн, хотя сама не знала об этом.

26 февраля бывший премьер Тимошенко побывала на выставке "Удивительные истории Крыма". С первой леди они там не встретились.

Выборы президента состоятся 31 марта. По последним рейтингам, Владимир Зеленский имеет 17,5%, Петр Порошенко - 13,1%, Юлия Тимошенко - 11,5%. Юрий Бойко - 6,3%, Анатолий Гриценко - 5,9%.

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03
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