"Король вечеринок" Тищенко рассказал о реакции Зеленского

Тищенко баллотировался в парламент от партии "Слуга народа" по округу в Киеве. Фото: @sluganarodu.tyshchenko

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал о разговоре с президентом Владимиром Зеленским после его вечеринки во время карантина в отеле Fairmont.

"Работай, Коля. Лучше всех работай", - сказал на ходу Тищенко в ответ на вопрос о реакции президента, пишет Цензор.нет

"Слуга" не ответил на вопрос, какое решение приняла фракция по этому поводу и заплатил ли он штраф. Нардеп молча покинул помещение прессы.

Николай Тищенко является кумом руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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18 Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование проходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". На вечеринке был председатель Черкасской ОГА Александр Скичко, нардеп от "СН" Александр Трухин. В апреле прошлого года журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Николаю Тищенко. Среди гостей ресторана были нардепы.