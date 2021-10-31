Корниенко пришел на участок в Херсоне поддержать кандидата от "слуг"

Первый вице-спикер парламента и глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко посетил избирательный участок в Херсоне.
Он пришел с депутатом-"слугой" Роксоланой Подласой и местным кандидатом в депутаты Сергеем Козырем. Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА.
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Корниенко заявил, что был там в статусе депутата, что не запрещено законом. Однако психологически присутствие первого вице-спикера может являться фактором давления на членов комиссии.
На местных выборах в разных регионах Украины – невысокая явка, в пределах 11-12% по состоянию на 12:00.
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