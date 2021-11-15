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понедельник, 15 ноября 2021 09:02

Корниенко определился с кандидатурой нового руководителя "Слуги народа"

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Корниенко определился с кандидатурой нового руководителя &quot;Слуги народа&quot;
15 ноября состоится съезд партии "Слуга Народа". Главным вопросом собрания станет переизбрание главы партии. Фото: sluga-narodu.com

Сложивший полномочия председателя партии "Слуга Народа" Александр Корниенко будет предлагать кандидатуру Елены Шуляк на должность руководителя партии.

Она – один из самых активных членов команды, заявил Корниенко, передает пресс-служба партии.

"Она – опытный управленец и политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив", – говорит Александр Корниенко.

Елена Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии "Слуга Народа", заместителем председателя комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также он является председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

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До избрания в Раду долгое время занималась предпринимательской деятельностью, была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей, а также членом правления ОО "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

В 2014 году баллотировалась в Киевский городской совет, а в 2019 году избрана народным депутатом от "Слуги Народа" и в том же году стала представителем Кабинета министров в Верховной Раде.

8 ноября первый вице-спикер Александр Корниенко написал заявление на сложение полномочий главы партии "Слуга Народа".

15 ноября состоится съезд партии "Слуга Народа", где главным вопросом станет избрание нового руководителя партии. Кроме того, ожидается ряд политических заявлений и обращений, внесение изменений в устав партии и руководящих органов. Время собрания съезда пока не известно.

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Дата
15
ноября

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