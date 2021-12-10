Корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины - США

США выступили в поддержку Украины.

Корабль Военно-Морских сил Украины "Донбасс" имеет полное право плавать в украинских водах.

Об этом заявило посольство США в Украине в пятницу.

"Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее неустанной кампании по отвлечению от последних агрессивных провокационных действий.

Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море - очередной акт агрессии против Украины", - заявили США.

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9 декабря ФСБ России заявило, что корабль "Донбасс" двигается в сторону Керченского пролива и "создает угрозу безопасности мореплавания". Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 км от Мариуполя и Бердянска, прокомментировал министр обороны Украины Алексей Резников.