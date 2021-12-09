Резников ответил на претензии ФСБ к украинскому кораблю

Резников: "Азовское море – это акватория совместного пользования". Фото: dw.com

Азовское море является акваторией совместного использования Украины и РФ, поэтому украинские корабли имеют право находиться там на законных основаниях.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя информацию о движении корабля ВМС Украины "Донбасс" в Керченский пролив, пишет LB.ua.

"Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия, в то время, когда корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска.

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Российские корабли вооружены пушками 30 мм. В целом же – Азовское море – это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (30 км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях", - сообщил Резников.

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что корабль "Донбасс" ВМС Украины якобы двигается в сторону Керченского пролива. Оккупанты потребовали изменения курса, на что корабль не отреагировал.