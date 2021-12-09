Российские оккупанты заявили об "угрозе" со стороны украинского корабля в Керченском проливе

 
Ексклюзивы
1/5
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1359
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 747
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 14490
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3231
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1665
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 324
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 621
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 612
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 2538
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 2115
Фото
Все фото
7
3
5
4
10
Артиллерия ВСУ отбила &quot;вражескую атаку&quot; вблизи админграницы с Крымом
Артиллерия ВСУ отбила "вражескую атаку" вблизи админграницы с Крымом
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Директор &quot;Авиалиний Антонова&quot; перерегистрировал отель в Крыму по законам оккупантов
Директор "Авиалиний Антонова" перерегистрировал отель в Крыму по законам оккупантов
Крымскотатарский орнамент рекомендовали внести в список ЮНЕСКО
Крымскотатарский орнамент рекомендовали внести в список ЮНЕСКО
В Крыму силовики массово задерживают крымских татар. Среди них и женщины
В Крыму силовики массово задерживают крымских татар. Среди них и женщины
Видео
Все видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек
Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3348
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5823
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1296
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3978
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 936
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 декабря 2021
Просмотров: 207
Причина мовчання
Коли я служив в армії в білоруському Борисові, в нашій шостій роті кого тільки не було. Більшість білоруси і наші, потроху узбеків, естонців, ...
четверг, 09 декабря 2021 22:15

Российские оккупанты заявили об "угрозе" со стороны украинского корабля в Керченском проливе

  Комментировать
Российские оккупанты заявили об &quot;угрозе&quot; со стороны украинского корабля в Керченском проливе
Сейчас корабль находится на расстоянии 18 морских миль от Керченского пролива. Фото: t.me/pavlovskynews

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что корабль "Донбасс" ВМС Украины якобы движется в сторону Керченского пролива. Оккупанты потребовали изменения курса, на что корабль не отреагировал.

Украинские корабли имеют право на свободное плавание в этих водах, так как Крым юридически является полностью украинской территорией. Российские же оккупанты заявляют об "угрозе безопасности мореплавания".

"Утром 9 декабря корабль снялся с рейда порта Мариуполь и отправился в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было. Днем корабль береговой охраны РФ получил ответ, что следовать через Керченский пролив корабль не планирует", — говорится в заявлении ФСБ.

Сейчас корабль находится на расстоянии 18 морских миль от Керченского пролива.

Российские СМИ начали активно публиковать информацию об этом "инциденте" именно во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Франции спустили на воду первый катер для украинских пограничников

Корабль управления "Донбасс" построили в 1969 году. Подобные корабли считались наиболее "выносливыми", их активно применяли в боевых походах с начала 70-х.

После распределения Черноморского флота СССР судно переименовали в "Краснодон". В 2001 году оно получило название "Донбасс". Экипаж состоит из 145 человек. Раньше использовался как плавучая мастерская. В 2014 году был захвачен Россией, а затем передан Украине. Долгое время находился в плохом техническом состоянии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские оккупанты заявили об "угрозе" со стороны украинского корабля в Керченском проливе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Мы выполняли приказ": начался суд над нацистскими врачами

Самое читаемое
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 40979
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 17496
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 14490
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
5
 Просмотров: 10665
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
5
 Просмотров: 10513
Крым
Интерпол отказал России в розыске журналиста Муждабаева
Интерпол отказал России в розыске журналиста Муждабаева Просмотров: 198
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
 Просмотров: 3231
Российский корабль стрелял в Черном море
Российский корабль стрелял в Черном море Просмотров: 1440
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
5
 Просмотров: 1305
Суд разрешил задержать Поклонскую
Суд разрешил задержать Поклонскую Просмотров: 1278
Больше всего комментируют
13
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
3
Зеленский выложил фото для "завидующих"
3
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
3
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
2
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
Голосов: 9214
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть