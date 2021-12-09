Российские оккупанты заявили об "угрозе" со стороны украинского корабля в Керченском проливе

Сейчас корабль находится на расстоянии 18 морских миль от Керченского пролива. Фото: t.me/pavlovskynews

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что корабль "Донбасс" ВМС Украины якобы движется в сторону Керченского пролива. Оккупанты потребовали изменения курса, на что корабль не отреагировал.

Украинские корабли имеют право на свободное плавание в этих водах, так как Крым юридически является полностью украинской территорией. Российские же оккупанты заявляют об "угрозе безопасности мореплавания".

"Утром 9 декабря корабль снялся с рейда порта Мариуполь и отправился в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было. Днем корабль береговой охраны РФ получил ответ, что следовать через Керченский пролив корабль не планирует", — говорится в заявлении ФСБ.

Сейчас корабль находится на расстоянии 18 морских миль от Керченского пролива.

Российские СМИ начали активно публиковать информацию об этом "инциденте" именно во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Франции спустили на воду первый катер для украинских пограничников

Корабль управления "Донбасс" построили в 1969 году. Подобные корабли считались наиболее "выносливыми", их активно применяли в боевых походах с начала 70-х. После распределения Черноморского флота СССР судно переименовали в "Краснодон". В 2001 году оно получило название "Донбасс". Экипаж состоит из 145 человек. Раньше использовался как плавучая мастерская. В 2014 году был захвачен Россией, а затем передан Украине. Долгое время находился в плохом техническом состоянии.