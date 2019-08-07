Конституцию менять не будем - о чем Зеленский говорил с Путиным

О чем Зеленский говорил с Путиным. Фото из открытых источников.

Президент Украины Зеленский в телефонном разговоре с главой РФ Путиным заявил об отсутствии оснований вносить изменения в Конституцию.

Он отметил, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся. И для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины, сообщила пресс-служба главы президента.

Также Зеленский и Путин обсудили важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня и разведения сил и средств от линии разграничения.

Президент Украины отметил недопустимость повторения обстрелов на Донбассе, говоря о гибели четырех военных 6 августа.

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Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата". Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне.

Руководители Украины и России также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимый для начала восстановительных работ и ремонта моста.

Обсудили и вопрос обмена пленными.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что во время телефонного разговора Путин выдвинул Зеленскому условия деэскалации ситуации на Донбассе. Это особый статус для фейковых республик ДНР и ЛНР. Именно это предполагает изменения в Конституцию Украины. Также Путин в очередной раз требовал "исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения".

Обстрел, во время которого погибли морпехи, произошел 6 августа в период с 10:20 до 10:30 в районе населенного пункта Павлополь. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.