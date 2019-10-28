Конституционный суд решит, законно ли Януковича лишили статуса президента

Пункт по Януковичу имеет пометку - "закрытая часть пленарного заседания". ФОТО: Reuters

Конституционный суд продолжит рассматривать дело, в рамках которого выясняют, законно ли президента-беглеца Виктора Януковича лишили статуса президента. Представление внес пятый президент Петр Порошенко в 2015 году.

Об этом говорится в повестке дня органа.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Президента Украины (Порошенко - Gazeta.ua) относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О лишении Януковича звание Президента Украины".

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Пункт по Януковичу имеет пометку - "закрытая часть пленарного заседания".

В феврале 2015 Верховная Рада приняла закон, которым лишила Виктора Януковича звания президента. Причиной назвали то, что Янукович "своими действиями узурпировал власть и привел к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, а также противоправного нарушения прав и свобод человека". Закон подписал пятый президент Петр Порошенко. Впоследствии, 20 июня, стало известно - Порошенко направивил представление в Конституционный суд с просьбой признать подписанный собой закон неконституционным, поскольку он не имеет нормативного характера. По словам Порошенко, парламент не имеет полномочий для определения, надо ли кого-то лишать звания президента. Виктор Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года, после расстрелов на Майдане. Люди на Майдане выступали против остановки курса на евроинтеграцию и самого Януковича. Сейчас он живет в России. В Украине заочно осужден за государственную измену на 13 лет заключения.