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пятница, 15 января 2021 20:50

Конституционный суд проверит постановление об уменьшении районов

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Конституционный суд проверит постановление об уменьшении районов
Депутаты внесли представление об административной реформе. Фото: "Українська правда"

КСУ проверит конституционность постановления Верховной Рады "Об образовании и ликвидации районов" от 17 июля 2020 года.

Об этом сообщил представитель парламента в КС Ольга Совгиря, сообщает "Українська правда".

Конституционный суд также проверит отдельные части закона "О добровольном объединении территориальных общин".

Объединение районов оспаривают нардепы из ОПЗЖ и внефракционные.

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Заявили в своем представлении, что это постановление нарушает принципы организации местного самоуправления в Украине и права территориальных общин на добровольное объединение.

Верховная Рада ликвидировала 490 районов в Украине и создала вместо них 136. По замыслу чиновников, население района должно составлять 150 тыс. человек, а расстояние от райцентра до самых отдаленных сел - не превышать 60 км.

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15
января

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