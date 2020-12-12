Конституционный суд отреагировал на решение Венецианской комиссии

В КСУ прокомментировали решение Венецианской комиссии. Фото: Украинская правда

Конституционный суд отреагировал на выводы Венецианской комиссии о конституционном кризисе в Украине.

Выводы содержали критические замечания относительно решения КСУ об ответственности за недостоверное декларирование, говорится в сообщении КСУ в Facebook.

В частности, в выводах Венецианской комиссии суд критикуют за аргументацию в мотивировочной части, порядок разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, а также возможные последствия относительно принятого законодательства по борьбе с коррупцией.

"Все они изучаются судьями Конституционного суда Украины для учета при дальнейшей наработке решений", - добавили в суде.

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Напомним, вечером 9 декабря Венецианская комиссия опубликовала срочный вывод по КСУ. В этом заключении комиссия рекомендовала восстановить отмененную КСУ статью об уголовном наказании за недостоверное декларирование.