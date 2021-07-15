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четверг, 15 июля 2021 19:56

Константина Жеваго не объявляли в международный розыск

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Константина Жеваго не объявляли в международный розыск
Уголовное преследование господина Жеваго не основывается на законе. Это стало прямым следствием объявленной властями так называемой "борьбы с олигархами"

Пресс-служба Константина Жеваго сообщает, что опубликованная СМИ информация о якобы объявлении господина Жеваго в международный розыск не соответствует действительности.

Юридическому офису Константина Жеваго известно о подаче украинского бюро Интерпола о его объявлении в международный розыск. Это стало продолжением незаконного уголовного преследования против предпринимателя.

По словам пресс-службы и адвокатов господина Жеваго, сегодня никаких официальных подтверждений этого заявления от Интерпола нет. На сайте этой уважаемой организации также отсутствует соответствующая информация - в этом может убедиться каждый желающий.

"Мы знаем, что Интерпол рассматривает это дело, но окончательное решение еще не принято. Обращаем внимание, что ходатайство украинского бюро Интерпола было направлено в центральный офис организации еще в октябре прошлого года. Продолжительность его рассмотрения свидетельствует, что приведенные в документе аргументы не убедительны и требуют тщательного изучения", - добавили в пресс-службе.

Адвокаты господина Жеваго сотрудничают со всеми заинтересованными органами, в том числе международными институтами, и предоставили всю исчерпывающую информацию. Все обвинения в нарушении законодательства являются юридически ничтожными, и в случае доведения дела до суда будут доказательно опровергнуты. Константин Жеваго как законопослушный гражданин Украины готов к открытому, объективному и беспристрастному юридическому процессу.

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Судя по всему, власть в лице соответствующих исполнительных органов хочет поднять свой рейтинг и выдает желаемое за действительное, учитывая явно незаконный и заказной характер уголовного преследования господина Жеваго. Запущена очередная сплетня, чтобы дезинформировать его партнеров и ввести в заблуждение общественность.

Уголовное преследование господина Жеваго не основывается на законе. Это стало прямым следствием объявленной властями так называемой "борьбы с олигархами" и заговора крупных олигархических групп-монополистов, приближенных к власти, которые хотят уничтожить весь честный и прозрачный бизнес в Украине.

Адвокаты господина Жеваго призывают власти и правоохранительные органы страны действовать исключительно правовым способом, с предоставлением всей полноты информации общественности и СМИ.

Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады III-VIII созывов, не входил в состав ни одной парламентской фракции. Он исполнительный директор компании Ferrexpo и бывший владелец банка "Финансы и Кредит".

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Дата
15
июля

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