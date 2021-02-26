Конкурс на председателя САП - сумасшедший: 140 заявлений на место

Председателя САП нету с августа прошлого года. Фото: УНН

В конкурсе на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали более 140 заявлений. Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Закончился дедлайн приема документов на должность руководителя САП. Там сумасшедший конкурс - более 140 заявлений на одно место.

Также продолжается конкурс на заместителя, начальника отдела. Важно, чтобы комиссия динамично закончила этот процесс, допустила людей к тестам", - заявила Венедиктова в интервью "Укрінформ"

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"Все открыто, заседания комиссии проходят в режиме онлайн.

Для нас очень важен руководитель САП - это будет главный антикоррупционный прокурор. Мы готовы ему или ей максимально помогать. Я понимаю всю проблематику и буду помогать новому руководителю быть эффективным", - сказала генпрокурор.

Конкурс на должность руководителя САП начался 25 января. Его проводит комиссия, которую сформировал Совет прокуроров и Верховная Рада. Принимали документы до 15 февраля. Кого допустят к конкурсу, будут сдавать тесты на знание законодательства. Их будут проверять на полиграфе, оценивать добродетель и профессионализм. Кандидатам будут выставлять баллы. В прошлом году в августе Назар Холодницкий уволился с должности председателя САП. Проработал более 4 лет. Обязанности руководителя исполняет Максим Грищук.