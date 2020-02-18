Конкурс для судей Верховного суда признали неконституционным

КОнкурс признали неконституционным. Фото: khpg.org

Конституционный суд Украины признал неконституционным конкурс для судей Верховного Суда.

Тот был проведен в контексте судебной реформы 2016 года, сообщили в агентстве "Интерфакс-Украина".

Судьи на пленарном заседании во вторник продолжили рассмотрение представления о конституционности отдельных положений закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2016 года.

Неконституционными признали пункты 7 и 14 переходных положений вышеупомянутого закона в части прекращения работы Верховного Суда Украины и права судей Верховного Суда Украины в конкурсе на должности судей Верховного Суда.

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Высший совет правосудия нацелен на максимально быстрое формирование нового состава Высшей квалификационной комиссии судей, чтобы не допустить кадрового кризиса в судебной системе. Об этом заявили журналистам председатель ВРУ Андрей Овсиенко и члены ВРП Алексей Маловацкий и Светлана Шелест.