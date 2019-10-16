Конгресс пока не будет голосовать по импичменту Трампа

"Нет никаких требований для неотложного голосования". ФОТО: Reuters

Конгресс США 16 октября не будет голосовать о предоставлении разрешения на проведение процедуры импичмента президенту Дональду Трампу.

Об этом заявил спикер Палаты представителей, которая инициировала процедуру импичмента, Нэнси Пелоси, передает Fox News.

"Нет никаких требований о том, чтобы безотлагательно проводить голосование, поэтому сейчас мы его проводить не будем", - сказала Пелоси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три отказа: в США Пентагон и чиновники не сотрудничают касательно давления на Украину

Она заявила, что ситуация является чрезвычайно важной для демократов (которые являются оппонентами Трампа) и они пытаются найти правду - "это не игра. Это смертельно серьезно".

25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена. 26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.