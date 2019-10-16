Конгресс пока не будет голосовать по импичменту Трампа

Конгресс США 16 октября не будет голосовать о предоставлении разрешения на проведение процедуры импичмента президенту Дональду Трампу.
Об этом заявил спикер Палаты представителей, которая инициировала процедуру импичмента, Нэнси Пелоси, передает Fox News.
"Нет никаких требований о том, чтобы безотлагательно проводить голосование, поэтому сейчас мы его проводить не будем", - сказала Пелоси.
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Она заявила, что ситуация является чрезвычайно важной для демократов (которые являются оппонентами Трампа) и они пытаются найти правду - "это не игра. Это смертельно серьезно".
25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена.
26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским.
Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.
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