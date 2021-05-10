Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes

Председатель Одесской таможни Денис Пудрык задекларировал шесть автомобилей. Инфографику, какими авто обладают руководители таможни, опубликовал портал "Слово і діло"

У таможенника и его жены: Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC, два Renault Dokker, Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC, Toyota Camry, Kia Sorento, мотоцикл Zongshen Zs1000dzh-3.

Также Mercedes GLS 350 имеет председатель Полесской таможни Сергей Панчук. Кроме того у него Nissan Patrol, катер RIWA 400 и самодельный прицеп.

У председателя Подольской таможни Юрия Мацибора Mercedes-Benz B 250, Volkswagen Amarok и прицеп Сантей 750-221.

Единственный среди областных таможенников не подал декларации председатель Галицкой таможни Андрей Колобродов, поскольку его только недавно назначили на должность исполняющего обязанности.

Другие таможенники имеют по одной или две машины, а есть и те, что совсем не задекларировали транспортных средств. Например, Михаил Товт, который возглавляет Закарпатскую таможню, председатель Черноморской таможни Максим Чумаченко, руководитель Киевской структуры - Евгения Романчикова.

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97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.