Кому из политиков украинцы доверяют больше всего

Больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Фото: pixabay

Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет президент Владимир Зеленский.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", ему доверяют 41% респондентов, а не доверяют - 53%, пишет "Уніан".

27% опрошенных доверяют бывшему премьер- министру Владимиру Гройсману одновременно 63% - ему не доверяют. Нынешнему премьер-министру Денису Шмигалю верят 11%, четверть не знают его, и более половины ему не доверяют.

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Лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 57%, мэру Киева Виталию Кличко - 22% и 67% соответственно, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову - 21% и 46% соответственно (еще 23% - его не знают), лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 20% и 74% соответственно, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко - 19% и 76% соответственно. Также 11% респондентов доверяют заместителю главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрею Портнову, но 41% - его не знают, еще 42% - не доверяют ему.

Опрос проводился 15-20 июля методом формализованного интервью. Опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Более 60% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, четверть полагают, что оно не изменилось, и только 8% заметили улучшение. Настроения относительно будущего в украинцев более оптимистичны. 17% считают, что в ближайшие полгода экономическая ситуация улучшится, 35% думают, что она не изменится, и 40% - ожидают ухудшения.