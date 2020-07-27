Некомпетентность власти и разочарование - украинцы об экономическом положении государства

Настроения относительно будущего в украинцев более оптимистичны. Фото: pixabay.com

Более 60% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, четверть полагают, что оно не изменилось, и только 8% заметили улучшение.

Настроения относительно будущего в украинцев более оптимистичны. 17% считают, что в ближайшие полгода экономическая ситуация улучшится, 35% думают, что она не изменится, и 40% - ожидают ухудшения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", которая на протяжении 15-20 июля общались с совершеннолетними жителями всех областей, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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В длинной динамике процент тех, кто ожидает улучшения - падает. В украинцев уменьшается ощущение надежды - 26%, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают все больше - 43%.

Причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти, хотя четверть считает, что экономический упадок наступит через коронавирус.

Коронавирус и карантин заставляют украинцев все глубже залезать в заначки, ведь рост доходов остановился в апреле. Экономисты отмечают, что еще три года назад накопления населения росли, а не уменьшались, а теперь идет обратный процесс. И прогнозы экспертов пессимистичны.