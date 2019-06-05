Комитет решил, что делать с Полтораком и Грицаком

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал внесение президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака.
Решение комитет принял на заседании в среду.
Полторак пришел к депутатам. Также на заседании был представитель президента Руслан Стефанчук.
"Для озвучивания президентом своей позиции относительно следующего министра обороны не поддерживать проект постановления об увольнении Полторака с должности министра обороны", - сказал председатель комитета Сергей Пашинский.
Вопрос об увольнении председателя СБУ Василия Грицака комитет оставил на усмотрение парламента.
"На усмотрение зала", - сказал Пашинский.
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30 мая Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
Отставку не поддержали "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Батьківщина", группы "Воля народу" и "Відродження".
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