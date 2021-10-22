Комітет дав добро на відсторонення скандальної "слуги" Третьякової

Галина Третьякова возглавляет комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Фото: sluga-narodu.com

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента поддержал отстранение народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой от пяти пленарных заседаний.

Об этом сообщила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в Facebook

"Регламентный комитет большинством голосов поддержал нашу позицию относительно отстранения госпожи Третяковой от пяти пленарных заседаний.

Даже "слуги" осознают, насколько ее заявления возмутили общество.

Но комитет отказался рассматривать наше требование отстранения госпожи Третяковой от руководства комитетом соцполитики, отметив, что такие решения не входят в компетенцию регламентного комитета.

Что ж, не надо быть Вангой, чтобы прогнозировать, что это не добавит "слугам" популярности среди народа", - написала Геращенко.

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Тем временем в "Слуге народа" заявили, что окончательное решение - за Верховной Радой.

"Согласно статье 51 регламента такое решение должна принять Верховная Рада без обсуждения.

Голосование за такое решение может состояться на следующей пленарной неделе со 2 ноября", - сообщила пресс-секретарь президентской партии Юлия Палийчук.

На позапрошлой неделе Галина Третьякова прокомментировала смерть нардепа, члена группы "Партия "За будущее" Антона Полякова словами: "Как по мне, это минус один враг". Такие слова вызвали возмущение у депутатской группы. Ее сопредседатель Тарас Батенко требовал отозвать Третьякову с должности председателя комитета и заявил, что она не достойна быть нардепом. Депутат не снимут с должности председателя комитета, заявлял председатель фракции "СН" Давид Арахамия.