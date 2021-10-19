"Тяжелый комитет, там - Тимошенко, Королевская" - Арахамия объяснил, почему не гонят Третьякову

Королевская, которая сейчас в ОПЗЖ, была в партии Тимошенко "Батькивщина".

Народного депутата от "Слуги народа" Галину Третьякову не снимут с должности председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Об этом сказал журналистам глава президентской фракции Давид Арахамия.

"Это очень тяжелый комитет. Там есть такие известные, яркие личности из оппозиции. Все. Там и Юлия Владимировна (Тимошенко. - Gazeta.ua) и госпожа Королевская. Это тяжелый комитет, на самом деле в нем работать не так легко", - объяснил депутат.

"Всегда в социальном комитете какой вопрос? Все хотят социальных благ. Это стоит десятки миллиардов гривен. Бюджет очень ограничен, надо как-то размазать деньги, которых не хватает. Затем оппозиция всегда говорит, что надо всем дать еще по сто, и по двести и по триста. А надо каким-то образом это свести в государственный бюджет.

Это тяжелая работа.

Вы же видите только высказывания. Но нужно видеть в том числе работу", - сказал Арахамия.

В позапрошлую неделю Галина Третьякова прокомментировала смерть нардепа, члена группы "Партия "За будущее" Антона Полякова словами: "Как по мне, это минус один враг". Такие слова вызвали возмущение у депутатской группы. Ее сопредседатель Батенко требовал отозвать Третьякову с должности председателя комитета и заявил, что она не достойна быть нардепом.