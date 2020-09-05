Командующий ООС прокомментировал угрозы главаря "ДНР"

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко комментируя угрозы главаря ДНР Дениса Пушилина нанести удар по украинским позициям вблизи Шумел заявил, что украинские подразделения готовы нанести мощный ответный удар.
Он отметил, что в случае атаки со стороны пророссийских боевиков Украина оставляет за собой право на защиту.
"Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами", - говорится на странице командования ООС в Facebook.
Кравченко отметил, что вблизи населенного пункта Шумы украинская сторона не оборудовала никаких новых инженерных сооружений и не нарушала никаких договоренностей, о чем утверждает главарь боевиков.
"Это обвинение не соответствует действительности и является провокационным, и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 Трехсторонней контактной группой", - заявил военный.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы через заявление главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.
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