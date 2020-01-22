Команда Зеленского хочет закрыть вопрос государственных символов

Чтобы украинцы имели идентификацию не только по духу, но и по форме, говорят в команде президента.

Верховная Рада возьмется за реформу государственных символов.

Об этом сказал первый вице-спикер Руслан Стефанчук журналистам в среду.

"Что самое принципиальное - мы в конце концов хотим завершить тот вопрос, касающийся реформы государственных символов.

Потому что Конституция Украины четко предусматривает необходимость наличия большого государственного герба. Предусматривает о том, что должен быть закон о порядке использования и защиты государственных символов.

Хотим возродить то, чтобы в государстве начали гордиться тем, что ты украинец. Потому что когда вы приедете например в США, на каждой башне висит звездная полоса. И мы хотим, чтобы было аналогично. Человек проезжает возле Верховной Рады, развевается флаг - Верховная Рада работает. Приспущен флаг - почему они не работают?

Хотим ввести идеологию маркеров. Чтобы имели идентификацию не только по духу, но и по форме. Это очень важно, потому что это то, что нас объединяет.

Хотим объединить всех украинцев не только, которые проживают в Украине, но и далеко за ее пределами. А нас - 65 миллионов по всему миру", - сказал вице-спикер.

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Очередная третья сессия Верховной Рады начнет свою работу во вторник, 4 февраля. С 20 по 24 января народные депутаты работают с избирателями.