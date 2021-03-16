Коломойський втратив звання першого актора влади

Экономист Савченко считает, что эпоха Коломойского пошла в небытие. Фото: Тарас Подолян

Эпоха Коломойского завершается. Об этом говорит журнала "Краина" экономист Александр Савченко.

"Олигархат в Украине начался при Леониде Кучме. Де-юре - государственным управлением занимаются президент, парламент и Кабмин. Де-факто - пять теневых актеров власти. Влиятельный - олигархат во главе с миллиардером-лидером. Он дружит с президентом или подкармливает его . Некоторое время Коломойский считал себя главным. Его эпоха не начинается с Зеленским, но сейчас завершается. На втором месте - коррупционеры. Их тысяч 10. Третья ветвь - Россия. Четвертая - Запад: Международный валютный фонд, США, Евросоюз".

Последним по влиятельности эксперт называет украинский народ.

"Как власть он возникает во время Майданов. До сих пор брал на себя только деструктивную функцию - отменял решения предыдущих актеров. На конструктивную не хватает ресурсов".

Идеальная модель - союз гражданского общества с Западом, считает Савченко.

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"Но такого объединения сейчас нет. Люди, которые умеют получать гранты, мало связанные с пассионариями. Поэтому проигрывают. А выигрывает олигархат, коррупционеры и Россия. Эти трое время от времени объединяются. За место лидера всегда идет борьба. хотелось бы, чтобы первый актер власти ушел в небытие. Но надо преодолеть и коррупционеров, и РФ".

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Для Зеленского начался опасный процес. Его президентство стало возможным через консенсус олигархов и их борьбу против Порошенко. Феномен Зеленского - кульминация олигархического влияния на политику в Украине. Он теперь может прибегнуть к деолигархизации, но тем самым отрицает причины своего существования в политической сфере. Совокупность сил и ресурсов олигархата в Украине больше, чем возможности Зеленского, говорит политолог Владимир Горбач.