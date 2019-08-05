Коломойский встретился с Порошенко - Бутусов

Коломойский провел встречу с Порошенко. Фото:censor.net.ua

В начале июня олигарх Игорь Коломойский встретился с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

"Подробности относительно этой встречи, и что думает Коломойский о Порошенко - а наряду с жесткой критикой Игорь Валерьевич, как оказалось, отметил и ряд больших заслуг экс-президента. В интервью с Коломойским немало и других резонансов - кого он считает виновным в национализации "Приватбанка", о стратегии на Донбассе, реформы, Зеленского, что он думает о Путине, о том, что на эту Раду ждут досрочные выборы, сколько должны получать депутаты, чтобы они не погрязли в коррупции, почему Богдан так ответил журналисту "Свободы", что надо делать с другими олигархами и как из них собрать побольше налогов, что происходит на "Криворожстали", - анонсировал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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По словам Коломойского, конфликт на Донбассе "никем не инспирированный, никакой Россией", несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных. "А у нас то, что произошло на Донбассе - это что произошло?.. Это внутренний гражданский конфликт ".