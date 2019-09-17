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вторник, 17 сентября 2019 11:01

Коломойский прокомментировал обвинения иностранного экономиста

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Коломойский прокомментировал обвинения иностранного экономиста
Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд на Форуме YES выразил жесткую позицию относительно олигарха Игоря Коломойского (на фото). Фото: УНИАН

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал обвинения старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Коломойского изданию The Page.

Так, Коломойский крайне негативно отозвался о работе внеправительственных организаций США и их эксперте в Украине Андерсе Аслунде.

"Давайте я под запись скажу, что Аслунд - это проститутка, которая берет деньги у других олигархов, в том числе у Ахметова. И с его слов, его менеджеров и шавок поет тут песни. Вот это можете ему передать. Так он не просто проститутка, он еще политическая проститутка", - заявил Коломойский.

Как сообщает "Перша шпальта", ранее на Форуме YES Аслунд высказал жесткую позицию в отношении Коломойского.

"Коломойский и "ПриватБанк" - ничего там не будет, потому что это будет крестом на всем, что правительство делает по отношению к Западу", - отметил он.

Кроме того, Аслунд отметил, что президент не должен встречаться с Коломойским.

"Президент не должен встречаться с Коломойским. Только в суде можно встречаться с человеком, который украл 5,5 млрд долларов. Почему они его не судят? Почему нет уголовного дела против вора?", - заявил он.

Atlantic Council, это неправительственная организация США, которая преимущественно занимается международными отношениями. В Украине сосредоточена на ряде инициатив, направленных на то, чтобы международное сообщество полностью поддержало независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины - в том числе и Крыма.

РБК-Украина
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