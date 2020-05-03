Коломойский планирует сотрудничать с Портновым

Коломойский планирует обратиться в ЕСПЧ. Фото: Униан

Бывший владелец "ПриватБанка", олигарх Игорь Коломойский после принятия банковского законопроекта планирует обращаться в Европейский суд по правам человека и сотрудничать в этом вопросе с бывшим главой Администрации президента Януковиче, юристом Андреем Портновым.

"Когда примут банковский закон, тогда уже буду обращаться. Мы обсуждали так, вскользь. Почему к нему? Он имеет большой опыт с 2014 года, он себя защищал, еще у него были клиенты в его адвокатском объединены и он все выиграл ", - Коломойский рассказал в комментарии hromadske.

По его словам, принятие так называемого "антиколомойского закона" на некоторое время отдаляет его судебную борьбу за Приватбанк в Украине, но открывает двери в Европейский суд по правам человека.

"То есть, меня ограбили, этот "антиколомойский" закон закрывает мне возможности на время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Европейского суда, национализация была незаконной, надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщниками прошлой в этом вопросе", - пояснил олигарх.

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Как известно, Верховная Рада планирует провести в среду, 15 апреля, внеочередное заседание для принятия изменений в регламент по упрощению рассмотрения законопроектив, к которым поступило более 500 поправок.