Коломойский не понимает, почему правительство не выполняет его желания - политолог

"Ни один премьер-министр Украины ни разу не ушел с должности сам", - Кочетков. ФОТО: УНИАН

Председателю Офиса президента Андрею Богдану не нравится, что премьер-министр Алексей Гончарук не спешит выполнять его указания и намеки. А олигарх Игорь Коломойский не понимает, почему премьер и правительство не спешит выполнять его желания. Вместо этого ориентируется на его конкурента Виктора Пинчука.

Так заявление об отставке Гончарука для Gazeta.ua прокомментировал политолог Александр Кочетков.

Указывая, что премьер не устраивает многие политические силы.

"Еще есть экономисты, которые видят, что в экономике происходит не то, что обещали - 40% рост за пять лет. Не просто непохоже, а происходит все наоборот. Эти люди недовольны премьером. Эта утечка - это не случайность , это обязательно должно было состояться".

Больше всего ситуацию с отставкой Гончарука использовали люди, приближенные к Коломойскому и Офиса президента, указывает политолог.

"Они имеют и мощность, и понимание, и им очень не нравится Гончарук. И не только потому, что он такой независимый. Он никакой. Обещает и не выполняет, он не функционален. Безусловно они хотели отставки. Уже тот период, когда повлиять на него, чтобы начал выполнять, прислушиваться, уже прошло".

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"Там (на слитых записях - Gazeta.ua) никакого компромата нету. Они не договариваются о теневых финансовых схемах, не говорят чего-то оскорбительного для президента. Компромата нет, а основания для отставки есть. Ведь человек, который должен руководить экономикой, отслеживать процессы и негативные явления, публично со своим окружением признает, что она не понимает, что происходит в экономике. Человек никак не влияет, она констатирует дыру в бюджете на 50 миллиардов, которая имеет тенденцию к росту. И нет никакого представления, что с этим делать . Не может быть хирургом человек, который не знает, где находится аппендицит".

"Ни один премьер-министр Украины в коем случае не ушел с должности сам. Только Кучма в восемьдесят втором году просился, чтобы его отпустили в отставку. Все остальные держались крепко-накрепко".

17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому. "Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент".