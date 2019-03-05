Коломойский катается по Израилю на "Шкоде" и хвалит Зеленского

Бизнесмен Игорь Коломойский встретился с журналистами британской службы BBC и похвалил кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского. Соответствующее видео британский телеканал опубликовал в Youtube.

Коломойского встретили в Израиле. Олигарх прокатал журналистов на "Шкоде", которой сам рулил.

Бизнесмен назвал Зеленского "символом".

"Для меня Зеленский - это не персоналия, это некий символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - заявил Коломойский.

Также олигарх опроверг на вопрос, что будто бы мстит президенту Петру Порошенко.

Игорь Коломойский живет в израильском городе Герцлия. Имеет три гражданства — украинское, израильское и кипрское. До этого жил преимущественно в Швейцарии. Последний раз был в Украине в июне прошлого года. Говорит, что его могут задержать при выезде из Украины.

Состояние олигарха оценивают в $ 1,6 млрд.

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Шоумен Владимир Зеленский передвигается по городу в сопровождении автомобиля компании с бизнес-группы "Приват" Игоря Коломойского.