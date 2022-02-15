Коломойский: Деолигархизация Зеленского меня "отбелила"

Коломойский законом доволен. Фото: Дмитрий Ларин

Закон об олигархах, который подавал в Верховную Раду президент Владимир Зеленский, полезен Игорю Коломойскому.

Об этом олигарх сказал в интервью "Українська правда".

Коломойский обсуждал закон с юристами и они "сказали, что это наоборот положительная для меня история".

"Но мне почему хорошо? Потому что я же под 20 тысячами фунтов (в декабре 2018 года суд Лондона оставил в силе арест активов Коломойского. - Gazeta.ua).

Нет худа без добра: дохода никакого нет, ничего не трачу, не покупаю, не продаю. С декабря 2017-го я под freezing order и любое действие надо согласовывать с юристами Приватбанка. Поэтому не сильно меня это напрягает", - сказал он.

По словам олигарха, с законом у него "вообще никаких проблем".

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"С точки зрения плюса - если я подаю декларацию электронную, ее проверяют НАПК. Если НАПК что-то нашло, передает или в админответственность, или в НАБУ, правильно?

А теперь на Западе, допустим, когда все кричали, что олигархи "сволочи, кровопийцы, мироеды", приходишь в западный банк и говоришь: "Счет откройте".

Когда ты честный человек, тебя все равно спрашивают, а "откуда дровишки"? А теперь вот у меня электронная декларация, вот закон об олигархах, вот я ее сдал, вот меня пока не посадили, вот справка, что никаких уголовных дел касательно этого закона.

Да, я в реестре олигархов. Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным и непосильным трудом. То есть никаких левых приватизаций, конкурсов непонятных, никаких вторичных рынков, третичных", - сказал Коломойский.

По словам олигарха, ему это выгодно.

"Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе. Идешь на Западе, они говорят: "Что у тебя есть?". Вот то и то. Все, вопросов нет - счет, кредиты. Если есть декларация и все чисто, считай, что ты отбелился", - заявил он.

В ноябре прошлого года Кабинет министров утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами. Перед этим президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. О том, что олигархов внесут в реестр уже весной, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов.