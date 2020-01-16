Коломойский давит на Зеленского

Прогнозы, что правительство Гончарука уйдет весной, пока не оправдываются, говорит эксперт.

Олигарх Игорь Коломойский давит на президента Владимира Зеленского, а не на премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом Gazeta.ua сказал политический обозреватель Леонид Швец.

Никто и не скрывает, что публикация пленок на руку группе Коломойского среди "слуг народа". Они и сами не скрывают.

На самом деле, не услышали ни одного компромата - никто никому не предлагает никаких схем, или за "хорошего человека", или кого-то назначить "смотрящим". Все в рамках правил.

То, что премьер говорит, что президент Зеленский не очень разбирается в экономике, так собственно Зеленский этого не скрывает. А что Гончарук будто бы говорит, что сам не понимает, то это скорее кокетство.

Сила этих пленок пока не значима.

От Гончарука ничего не хотят. Хотят от Зеленского - чтобы ушел нынешний премьер. У Гончарука карт-бланш до октября, но если президент с ним "душевно поговорит", то тот может уйти. Давят не на премьера, а на главу государства.

Говорят, Гончарук амбициозный человек. При этом старается не портить отношения с теми, от кого он зависит. В данном случае - от Зеленского. Пока не вижу вообще, что можно найти на Гончарука, чтобы тот ушел. Человек не работал в реальном секторе.

Между Зеленским и Коломойским не происходит ничего. И именно это не устраивает второго

Кажется, что сейчас между Зеленским и Коломойским не происходит ничего. И именно это не устраивает второго. Заставляет, чтобы на него обратили внимание.

Реакция самого премьера была чрезмерной. Можно было вообще спускать это на тормозах. Но Гончарук все время видит, как ругают за отсутствие своевременной реакции Зеленского и ругают справедливо, поэтому отреагировал почти мгновенно.

Прогнозы, что это правительство уйдет в отставку весной пока не оправдываются. Именно поэтому Гончарука начали дергать, подталкивать. Пойдет ли пойдет и кто в правительстве, будет решать один человек - Зеленский", - говорит Леонид Швец.

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15 января вечером нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий искали в Кабинете министров премьера Алексея Гончарука, чтобы "заставить его уйти в отставку". В "Слуге народа" считают обнародование записей против Алексея Гончарука провокацией группы Игоря Коломойского.