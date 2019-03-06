Коломойский дал неожиданное обещание

После национализации Приватбанка Коломойский осел за пределами Украины. Фото: rudenko.kiev.ua

Бывшие владельцы Приватбанка готовы вернуть якобы выведенные из структуры средства, если следствие покажет, куда и сколько они вывели.

Об этом сказал бывший совладелец банка Игорь Коломойский в интервью ВВС.

"В современном мире деньги никуда не могут деться. То есть они с одних счетов должны попасть на другие счета. Если они покажут, куда и сколько мы забрали, то мы готовы все вернуть", - сказал Коломойский.

На вопрос, являются ли эти выборы для него шансом на реванш за Приватбанк, Коломойский ответил: "Это вообще несвязанные вещи. У нас нет вопроса мести. У нас есть вопрос восстановления справедливости, совершения диффамации, восстановления честного имени".

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В 2016 году власть признали Приватбанк неплатежеспособным и национализировала его. Сейчас Приватбанк обвиняет бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в присвоении $1,9 млрд. Детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка, пришли к выводу, что ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает $5,5 млрд.