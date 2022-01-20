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четверг, 20 января 2022 10:46

Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
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Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский с семьями принял участие в чествовании памяти украинских военных, погибших в этот день за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

У Памятного колокола в Министерстве обороны объявили фамилии 54 военнослужащих, павших в этот день в разные годы войны.

Среди них – 51 воин, героически погибший 20 января 2015 года, защищая Донецкий аэропорт.

После каждой озвученной фамилии военнослужащий роты почетного караула бил в колокол, а салютная группа делала залпы из стрелкового оружия.

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К Памятному колоколу возложили цветы.

На церемонии чествования были председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмигаль, министр обороны Алексей Резников, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Каждая страна – это имена. Каждое имя – это судьба. Спасибо всем, кто вписал свои имена в историю, чтобы судьба Украины была свободной", - написал Зеленский в Facebook.

"Более восьми месяцев длилась оборона Донецкого аэропорта. Бои за аэродром еще раз показали, что сила духа украинцев сильнее бетона и российского оружия, а защитников терминалов по праву называют "киборгами".

Вечная память и слава защитникам Украины", – обратился Шмыгаль.

Семь лет назад завершились бои за Донецкий аэропорт. Его оборона длилась 242 дня.

Российский оккупант применял тяжелую артиллерию и танки, газ, пытался ограничить доставку продовольствия, не давали вывозить раненых и забирать погибших.

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20
января

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