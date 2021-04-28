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среда, 28 апреля 2021 16:41

Когда выгоним российского оккупанта, в кабинеты зайдут переселенцы - правительство начинает проект

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Когда выгоним российского оккупанта, в кабинеты зайдут переселенцы - правительство начинает проект
Набор в кадровый резерв будет происходить по конкурсу. Фото: pixabay.com

Основой кадрового резерва государственных служащих на деокупированных территориях станут переселенцы. Об этом сообщило Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Сейчас мы начинаем очень интересный проект - формирование кадрового резерва госслужащих для деокупированых территорий.

Когда состоится время "икс" и временно оккупированные территориях Украины будут освобождены, встанет вопрос - а кто же сразу зайти в кабинеты и будет выполнять свои функции в военно-гражданских администрациях и территориальных громадах.

Мы уже сейчас думаем об этом. Планируем, что проект кадрового резерва будет из нескольких составляющих.

Это будет открытый конкурс-отбор мотивированных людей. Мы ориентируемся на наших граждан из числа внутренне перемещенных лиц, желающих вернуться не просто домой, но и послужить своей стране", - сказал государственный секретарь Министерства Константин Ващенко.

Проект ориентирован не только на действующих госслужащих, но и на тех, кто не имеет опыта работы на госслужбе, однако обладает профессиональными и управленческими компетенциями.

"Нам надо подготовить как минимум 1 000 руководителей", - сказал чиновник.

Набор в кадровый резерв будет происходить по конкурсу.

После деоккупации выбранные государственные служащие смогут занимать как руководящие должности в местных государственных администрациях, так и должности категорий Б и В.

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