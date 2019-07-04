Когда с выборов снимут заместителя Пшонки, который играл "мурку"

Когда-то Ренат Кузьмин играл "Мурку".

Центральная избирательная комиссия, которая предварительно зарегистрировала кандидатом в народные депутаты бывшего первого заместителя генпрокурора правления Януковича Рената Кузьмина, ждет от СБУ разъяснения по нему.

Об этом сказала секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в эфире "5 канал"

"ГПУ предоставила нам информацию, что Кузьмин по их данным выехал в Крым и дальше где-то возможно выезжал на территорию РФ. Территория Крыма - это неотъемлемая часть территории Украины, поэтому это не является никаким доказательством или основанием для отказа в регистрации", - объяснила чиновник.

Комиссии нужны реальные доказательства, что Кузьмин в России.

"СБУ включилась по этому вопросу и ожидаем их позицию", - сказала Бернацкая.

"Если будут выявлены обстоятельства, что лицо нарушило закон о выборах депутатов - мы просто обязаны оперативно принимать решения об отмене его регистрации", - заявила секретарь ЦИК.

Досудебным расследованием установлено, что в 2008-2010 годах Кузьмин с директором комплекса "Пуща-Водица" захватили 10 457 га земли, принадлежащей этой организации, и незаконно построили там жилой дом площадью 1068 кв. м, а также легализовали имущество.

Такие действия причинили ущерб государству на 1,2 млн грн.

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Ренат Кузьмин запомнился тем, что на празднике бывшего нардепа-регионала Яна Табачника играл на рояле уголовную песню "Мурка".