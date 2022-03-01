Когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым – Зеленский

По предварительной информации, в результате ракетной атаки по Бабьему Яру в погибли 5 человек. Фото: depo.ua

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку по Бабьему Яру в Киеве и раскритиковал мир за то, что тот "остается молчаливым".

Таг, глава государства назвал действия российского оккупанта, в результате которых погибли 5 человек, повторением истории.

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"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется...", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Вечером 1 марта российские оккупационные войска выстрелили по Киевской телевышке. Ракета россиян при обстреле телебашни попала на территорию мемориального комплекса Бабий Яр. Во время вражеской атаки на телебашню в Киеве работники не пострадали. Погибли пятеро прохожих.