Климкин заговорил об отставке

Павел Климкин предложит новому президенту свою отставку. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Павел Климкин провел встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским и намерен предложить ему свою отставку.

По словам главы МИД, он провел "очень хорошую встречу" с Зеленским, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Меня никто не будет увольнять, поскольку у нас должна быть политическая культура. В политической культуре - и я считаю, это будет правильно - позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах, как внешняя политика, как оборона. Конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю. Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические. Это соответствует моим планам", - сказал он.

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Во втором туре президентских выборов шоумен Владимир Зеленский на 48,77% опередил Петра Порошенко. Об окончательных результатах выборов ЦИК сообщила 30 апреля.