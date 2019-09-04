Кличко прокомментировал свое увольнение

Кличко председательствует в КГГА с 2015 года. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение Кабинета министров о его увольнении и направил соответствующее обращение в Офис президента.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути - прямое президентское правление. Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой.

Если есть желание стать главой КГГА, пожалуйста, участвуйте в следующих выборах. Иначе это разрушение децентрализации, это разрушение самоуправления", - сказал Кличко.

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4 сентября Кабинет министров поддержал решение об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Теперь постановление должен рассмотреть президент.