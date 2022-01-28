Кличко: Правление АГУ обратилось к президенту о давлении на местное самоуправление

Правление Ассоциации городов Украины, которая представляет 978 громад-членов, обратилось к президенту Украины как гаранту Конституции за защитой конституционных прав местного самоуправления и жителей громад от неправомерных действий правоохранительных органов. Об этом сообщил глава АГУ, мэр Киева Виталий Кличко, передает сайт Ассоциации.

"Представители правоохранительных органов часто осуществляют свои полномочия относительно деятельности органов местного самоуправления с превышением границ, определенных законом, и с нарушением процедур досудебного следствия. При этом некоторые обвинения основываются на доказательствах, полученных незаконным путем или предположениях, что прямо запрещено Конституцией Украины. Большое количество уголовных производств характеризуются необоснованностью, многолетней продолжительностью расследования, нарушением норм процессуального законодательства. Такие нарушения приводят к нарушениям конституционных прав всех жителей громад", – говорится в сообщении.

Ассоциация городов Украины направила аналитические данные по системным нарушениям правоохранителей и конкретным фактам ограничения прав органов местного самоуправления генеральному прокурору.

"Убеждены, что в сегодняшних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать сообща и слаженно. Обеспечить это можно не путем показательных дел по должностным лицам местного самоуправления, а эффективной и беспристрастной работой правоохранительных органов в четком соответствии с законом", – подчеркивается в обращении АГУ.

Ранее СМИ сообщали о резком увеличении количества обысков в Киеве и Чернигове. Главы Киева Виталий Кличко и Чернигова Владислав Атрошенко назвали это политическим заказом.