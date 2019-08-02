Кличко намекнул, с кем пойдет на местные выборы

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что лидером его партии УДАР может стать брат - Владимир Кличко.

"Такой вероятности исключать не стоит", - сказал мэр "РБК-Украина" на вопрос, возглавит ли Владимир партию.

Кличко отметил, что собирается реанимировать партию и идти на выборы.

"Мы обновляем команду, будем делать ребрендинг и будем участвовать в следующих местных выборах", - отметил городской голова.

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Партия УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) впервые приняла участие в выборах в Верховную Раду в 2012 году. Сейчас руководительницей партии является Оксана Продан.

Местные выборы в Украине могут пройти вне очереди, об этом заявил президент Владимир Зеленский. Впоследствии глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что до выборов надо готовиться, поэтому, вероятнее всего, их проведут в 2020 году.