Кличко хочет, чтобы сын пошел в армию

Если гражданин Украины - должен уйти в украинскую армию, говорит Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко хочет, чтобы его сын после вуза отслужил в Вооруженных силах Украины. Об этом рассказал в эфире программы "Звездный путь" на телеканале "Україна".

Старший сын Кличко, 21-летний Егор закончил университет в Великобритании.

"Говорю, это испытание, такие "университеты" тебе нужно пройти. Если гражданин Украины - должен пойти в украинскую армию", - сказал мэр Киева.

18-летняя дочь Виталия и его жены Натальи, Елизавета интересуется психологией, 16-летний Максим пока не знает, кем он будет.

"Иногда видимся. Несколько раз в год. Отношения - это не вопрос насколько часто ты видишься. Если нечем заниматься, тогда начинаешь искать соблазны", - сказал Виталий о жене, которая живет в Германии.

Кличко опроверг развод. В браке Виталий и Наталья - 25 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США поддерживают стремление Украины в НАТО - Байден

В июле президент Владимир Зеленский подписал закон о национальном сопротивлении и увеличении армии.