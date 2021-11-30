Киву лишили ученой степени

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки отменила решение о присуждении нардепу от ОПЗЖ Илье Киве научной степени "кандидат наук по госуправлению".

Такое решение приняли сегодня, 30 ноября, сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам высшего образования Верховной Рады Юлия Гришина в Facebook.

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"Единогласно было принято решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров госслужбы занятости о присуждении Илье Киве научной степени кандидата наук по госуправлению", - рассказала Гришина.

Руководителя спецсовета, научного руководителя и оппонентов, принимавших участие в защите диссертации Кивой, лишили права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.

В апреле 2021 года Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Журналисты выяснили, что в диссертации Кивы - научные статьи, опубликованные на вымышленных страницах сборников, и поддельные справки.

23 ноября выяснилось, что Киве не присуждали учёную степень кандидата наук по государственному управлению. Таков был ответ МОН на запрос журналистов.