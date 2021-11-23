Кива не получал кандидата наук – МОН

 
Ексклюзивы
1/5
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 1332
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 963
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 756
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 1665
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 1017
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1764
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 10081
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 387
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 369
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 24448
Фото
Все фото
4
3
8
105
3
Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи
Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня
Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Видео
Все видео
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Он же его не бил" - в "Слуге народа" не будут наказывать Тищенко за нападение на Лероса
"Он же его не бил" - в "Слуге народа" не будут наказывать Тищенко за нападение на Лероса
У Кивы нашли незадекларированное имение за 21 млн грн
У Кивы нашли незадекларированное имение за 21 млн грн
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Нардеп Шахов скрыл имущества на 60 млн грн
Нардеп Шахов скрыл имущества на 60 млн грн
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 2547
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4653
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1440
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1152
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2745
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
1 Просмотров: 792
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
вторник, 23 ноября 2021 20:57

Кива не получал кандидата наук – МОН

  Комментировать
Кива не получал кандидата наук – МОН
Кива защищал диссертацию в Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Фотоколлаж: Bihus.info

Народному депутату от прокремлевской ОПЗЖ Илье Киве не присуждали ученую степень кандидата наук по государственному управлению.

Об этом сообщило Министерство образования и науки в ответ на запрос, пишет УНН

"По состоянию на 23.11.2021 года Киви Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению", - сообщили.

Ранее Кива заявлял, что его лишили ученой степени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Кивы нашли незадекларированное имение за 21 млн грн

В апреле Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Нардепа сопровождали неизвестные в черном, которые блокировали журналистам вход в аудиторию. Также в Институте были нардепы от ОПЗЖ.

Журналисты выяснили, что в диссертации Кивы - научные статьи, напечатанные на вымышленных страницах сборников, и поддельные справки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кива не получал кандидата наук – МОН». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Скандальная Майли Сайрус отмечает 28-летие: сенсационные фото и факты из жизни именинницы

"У меня СПИД": звездный певец сделал шокирующее заявление и скончался

"Бавария" легко разгромила "Динамо"

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 149543
Конец России, &quot;Доця&quot; в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
19
 Просмотров: 10081
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят Просмотров: 8235
Украинцев в Польше возмутило название бургера
Украинцев в Польше возмутило название бургера Просмотров: 7938
Усику не заплатили за победу над Джошуа
Усику не заплатили за победу над Джошуа Просмотров: 7290
Политика
В случае нового витка российской агрессии Раду соберут через пару часов
В случае нового витка российской агрессии Раду соберут через пару часов Просмотров: 126
Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи
Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи
4
 Просмотров: 1386
"Слуги народа" хотят штрафовать более чем на 50 тыс. грн за пропаганду ЛГБТ
"Слуги народа" хотят штрафовать более чем на 50 тыс. грн за пропаганду ЛГБТ Просмотров: 369
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
 Просмотров: 1332
Коломойский неожиданно начал хвалить деолигархизацию от Зеленского
Коломойский неожиданно начал хвалить деолигархизацию от Зеленского Просмотров: 414
Больше всего комментируют
4
Московская церковь назвала украинца антихристом
2
Данилов: Если будет время "Ч" - Запад поможет
2
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
2
Зеленский выступит в Раде
1
Усе організую
Голосов: 9288
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть