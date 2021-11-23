Кива не получал кандидата наук – МОН

Народному депутату от прокремлевской ОПЗЖ Илье Киве не присуждали ученую степень кандидата наук по государственному управлению.
Об этом сообщило Министерство образования и науки в ответ на запрос, пишет УНН
"По состоянию на 23.11.2021 года Киви Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению", - сообщили.
Ранее Кива заявлял, что его лишили ученой степени.
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В апреле Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости.
Нардепа сопровождали неизвестные в черном, которые блокировали журналистам вход в аудиторию. Также в Институте были нардепы от ОПЗЖ.
Журналисты выяснили, что в диссертации Кивы - научные статьи, напечатанные на вымышленных страницах сборников, и поддельные справки.
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