Киву красиво вытолкнули - Вирастюк о драке в Раде

Фото: sluga-narodu.com

Народный депутат от "Слуга народа", спортсмен Василий Вирастюк сказал, что нардепа от ОПЗЖ Илью Киву хорошо вытолкнули от трибуны Верховной Рады. Об этом он сказал в эфире "24 канал".

Вирастюка спросили: "Может вас приняли во фракцию "Слуга народа" для того, чтобы вы были кулаками?".

О столкновении "слуги" Николая Тищенко с Кивой нардеп сказал: "Как по мне, а я в детстве занимался борьбой, насколько я знаю господин Тищенко занимался ли самбо или дзюдо, поэтому он хорошо прошел в пояс господину Киве и сумел вытолкать его из-под трибуны".

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На реплику телеведущей, что Вирастюка не было видно в драке, он ответил: "Да, меня не было видно. Я уже фактически был в коридорчике между креслами. Но мои коллеги из фракции меня сдержали и просто попросили меня туда не вмешиваться, не бежать. хотя первое желание такое было".

"Если вы смотрели телеэфир, могли бы увидеть, что депутаты из фракции "За будущее" начали скандировать "Вирастюк! Вирастюк!". Они хотели, чтобы я выбежал туда. Они хотели, чтобы я подтвердил то реноме, на которое все надеялись. Что спортсмены - это люди, которые не могут сдерживать своих эмоций. Но получилось все наоборот", - сказал "слуга".

17 июня ОПЗЖ устроили драку после того, как нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев с трибуны заявил: "Здесь у нас спрашивали: когда закончится эпоха бедности? Тогда, когда закончится эпоха лжи. А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет. Мы демократическая страна. И должны идти медленно. И уничтожать вас политически".